В Башкирии арендатор лесного участка заплатит за чужую вырубку

Арбитражный суд Башкирии вынес решение в пользу министерства лесного хозяйства региона: арендатор лесного участка в Караидельском лесничестве обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Сумма взыскания составила 95 тысяч 749 рублей, рассказали «Башинформу» в минлесхозе РБ.

Инцидент произошел на участке, переданном в аренду для рекреационной деятельности. Во время планового патрулирования государственные лесные инспекторы обнаружили следы рубки. При этом незаконную рубку совершил не сам арендатор, а постороннее лицо. Тем не менее суд встал на сторону Минлесхоза Башкирии и удовлетворил иск о возмещении ущерба.

Суд согласился с аргументами министерства: незаконная рубка стала возможной из‑за того, что арендатор не выполнил свои прямые обязанности по охране лесного участка, закрепленные в договоре аренды.

Согласно условиям договора, лесопользователь обязан соблюдать режимы особо охраняемых природных территорий и особо защитных участков лесов, сохранять природные ландшафты и водные объекты, а также защищать виды растений и животных, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Башкирии. Кроме того, арендатор должен выполнять комплекс мероприятий по сохранению биоразнообразия – в соответствии с регламентом и проектом освоения лесов, включая обеспечение защиты ценных деревьев от уничтожения посторонними лицами.

«Принимая государственный лесной фонд в аренду, предприниматель берет на себя полную ответственность за его сохранность. Неорганизованная охрана и халатное отношение к патрулированию своих территорий будут неизбежно приводить к крупным финансовым взысканиям в судебном порядке», – пояснил заместитель министра лесного хозяйства Башкирии Юнир Садыков.