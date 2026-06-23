Делегация Башкирии приняла участие в празднике «Барда йыйын» Пермского края

Праздник по традиции порадовал атмосферой национального колорита, искреннего радушия и знаменитого бардымского гостеприимства, став настоящим мостом дружбы между народами, сообщает пресс-служба минкультуры Башкирии.
Для гостей праздника организаторы подготовили насыщенную и многогранную программу, включившую традиционные обряды, красочную ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства, тематические выставки и увлекательные игры для детей и взрослых. Ярким украшением праздника стали зрелищные конные скачки и захватывающая национальная борьба на поясах «Көрәш», которые неизменно вызывали огромный интерес публики. Гости посетили стилизованные шатры, знакомились с бытом и культурой разных народов, участвовали в народных забавах и спортивных состязаниях, а также наслаждались яркими музыкальными композициями и проникновенным звучанием национальных песен. Каждый присутствующий смог не только прикоснуться к богатейшей самобытной культуре соседних регионов, но и провести этот прекрасный летний день весело и с пользой для души.
Главной точкой притяжения для ценителей искусства стала большая сцена, где выступали артисты Нефтекамской государственной филармонии. Они представили зрителям яркую, насыщенную концертную программу, достойно презентовав богатейшее культурное наследие родного Башкортостана. В их исполнении прозвучали задушевные башкирские народные и современные эстрадные песни, а также виртуозные инструментальные мелодии на курае, завораживающие слушателей с первых нот. Отдельным подарком для публики стали зажигательные национальные танцы ансамбля танца «Тангаур», которые наполнили выступление особой энергетикой и искрометным весельем. Гости праздника по достоинству оценили высокое исполнительское мастерство и подлинный профессионализм артистов филармонии, чьё выступление стало настоящим украшением события.
«Выступление артистов из Башкортостана стало одной из самых ярких и запоминающихся частью праздника, — отметили организаторы и зрители. — Концерт внес значительный вклад в укрепление дружеских межрегиональных связей и послужил популяризации башкирской культуры далеко за пределами республики, оставив у присутствующих самые теплые и радостные впечатления».
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