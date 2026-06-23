Часть Нугушского водохранилища в Башкирии вернут в госсобственность

В Башкирии суд обязал двух арендаторов вернуть государству более 8,6 тысячи квадратных метров береговой полосы и акватории Нугушского водохранилища. Об этом сообщает природоохранная прокуратура республики.
В сообщении сказано, что эти земли входят в состав нацпарка «Башкирия», который имеет статус особо охраняемой территории федерального значения. Участки были незаконно сданы в аренду физическому лицу и коммерческой организации. В границы сданной земли включили часть берега и акватории водохранилища. Суд встал на сторону природоохранного прокурора и постановил вернуть землю в госсобственность.
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