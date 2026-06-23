2000 жителей Башкирии рискуют не выехать за границу из-за долгов за тепло

Ресурсоснабжающая организация уже направила в управление Федеральной службы судебных приставов по РБ заявления об установлении ограничений на выезд из России в отношении 2023 должников — физических лиц, чья задолженность за теплоресурсы превышает 30 тысяч рублей. Общая сумма долга составляет более 140 млн рублей.
До подачи исков в суд с каждым должником проводится досудебная претензионная работа и разъяснительная работа. Если эти меры не приводят к погашению задолженности, компания использует доступные в рамках действующего законодательства средства взыскания, отметили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Суммарный долг клиентов ООО «БашРТС» за отопление и горячую воду по состоянию на 1 июня 2026 года превысил 8,5 млрд рублей. Большая часть долга приходится на жителей — они задолжали за теплоресурсы 4,6 млрд рублей.
Ранее уфимец заплатил 300 тысяч за отопление, чтобы не потерять автомобиль, сообщал Башинформ.
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