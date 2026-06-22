Затонский мост в Уфе придется закрывать – Глава Башкирии

Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики заявил, что по старому Затонскому мосту в Уфе необходимо принимать решение.
«Вариантов пять смотрели. Мы сейчас придем к коллапсу небольшому, но его придется закрывать, — сказал Глава республики и дал поручение премьер-министру региона провести совещание по данному вопросу. — Надо принимать решение. Давайте сами приступать и начнем эту работу».
Напомним, с 30 сентября 2024 года грузовикам грузоподъемностью более 10 тонн запрещен проезд по старому Затонскому мосту. Для них на новом мосту выделена крайняя левая полоса на встречном направлении. Это решение было принято в связи с износом искусственного сооружения, которое эксплуатируется 53 года. Пять лет назад мост признали аварийным.
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