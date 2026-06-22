В Уфе движение по Восточному выезду будет временно недоступно

В Уфе временно ограничат движение по Восточному выезду 23 и 24 июня 2026 года с полуночи до 5 часов утра.

Как пояснили в минтрансе РБ, 23 июня закроют въезды для движения по направлению в сторону федеральной трассы М-5 «Урал», а 24 июня – въезды в сторону Уфы.

Это связано с проведением технических работ в тоннеле.

Ранее сообщалось, что в Уфе на улице Мубарякова ограничат движение.