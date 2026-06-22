Под Псковом найден сейф с документами батальона связи из Башкирии

Сегодня, 22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил об уникальной находке, которая позволит открыть новые страницы в военной истории региона.
На оперативном совещании правительства руководитель республики рассказал, что в Псковской области волонтёрам удалось обнаружить сейф с документами отдельного батальона связи, сформированного в Башкирии — в Стерлитамакском и Давлекановском районах.
«Это уникальная находка: почти 1000 страниц текста, которые нужно внимательно изучить», — отметил Радий Хабиров. Он сообщил, что найденные знамя и документы передаются в архивы для детального исследования.
«Просто чудо: в болотах нашли сейф, документы в таком состоянии, что вполне можно их читать. Прошу подключить историков, экспертов, чтобы открыть неведомые страницы. Всё это позволит нам больше узнать о событиях тех лет», — поручил Глава Башкортостана.
Он добавил, что просит архивы заняться изучением этих материалов и отработать их должным образом.
«Видите, как совпало: сегодня, 22 июня 2026 года, 85 лет назад началась Великая Отечественная война и практически история нашей страны разделилась на „до“ и „после“, — обратился к участникам совещания Радий Хабиров. — Хотел поблагодарить всех, кто сегодня принял участие в памятных мероприятиях».
Глава региона подчеркнул, что это тяжёлая и трагическая дата, но помнить о ней необходимо, чтобы не допустить повторения.
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