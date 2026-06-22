В Башкирии защитят права работников от студотрядов

Защищать экономические интересы, соблюдать вопросы безопасности — такова задача оперативного штаба, который курирует вопросы трудоустройства членов Студенческих отрядов региона.

«Студотряды уже начали выходить на работу. Я прошу в августе сделать промежуточный доклад и защищать экономические интересы ребят, так как они работают в рынке. И, конечно, вопрос техники безопасности тоже должен контролироваться», — дал поручение руководитель республики министру молодежной политики Башкирии Вито Сабирову.

Ранее Башинформ сообщал, что романтика студотрядов в Башкирии является государственным делом и работодатели республики должны знать все плюсы трудоустройства студентов колледжей и университетов.