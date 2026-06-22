В Башкирии установлены новые ориентиры социальной стратегии

Документ ставит задачу выполнения задания по вовлечению к 2030 году 100% государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда (в отношении организаций социального обслуживания населения).

Также к 2030 году все семьи с детьми обеспечить адресной поддержкой при рождении ребенка, а число многодетных семей должно вырасти на 15%.

Документом ставится задача совершенствовать систему поддержки семей с детьми и обеспечивать выполнение в полном объеме государственных гарантий по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе многодетным семьям.