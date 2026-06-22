В Башкирии матери-героини получат право на бесплатную землю

В Башкортостане постановлением правительства матери-героини наделяются правом на бесплатное получение земельного участка. Их включили в список льготников, куда входят обладатели таких высоких наград, как «Герой Социалистического труда», «Герой Труда РФ» и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Кабмин утвердил поправки в соответствующий республиканский закон.
Напомним, также право на бесплатную землю в Башкирии имеет целый ряд льготников, в том числе семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, ветераны боевых действий и участники СВО, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Ранее сообщали: льготники могут сами выбирать земельные участки.
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