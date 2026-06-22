В Башкирии инспекторы провели масштабное благоустройство парка «Иремель»

Поток путешественников стремительно растёт, и для инспекторов парка июнь стал временем максимальной концентрации.
Сотрудники природного парка не только встречают, регистрируют и инструктируют многочисленных гостей, но и ведут активную работу «за кулисами» туристических маршрутов. Как сообщили в администрации парка, в настоящий момент проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и комфорта посетителей.
Инспекторы ежедневно патрулируют территорию, проверяют разрешения на посещение, следят за соблюдением пожарной безопасности и пресекают стоянки в неустановленных местах. Параллельно ведутся работы по ремонту и укреплению мостов через горные реки, обновляются настилы на туристических тропах, расчищаются основные маршруты от поваленных деревьев.
Особое внимание уделяется обустройству стоянок: обновляются зоны отдыха, костровища и места для палаток. Также в ходе рейдов инспекторы очищают стоянки от оставленного мусора и следят за сохранением хрупкой экосистемы парка.
«Природный парк становится комфортнее, безопаснее и чище с каждым днём! Мы делаем всё, чтобы ваша встреча с Иремелем оставила только самые лучшие впечатления», — отмечают в природном парке.
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