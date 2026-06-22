Сегодня утром в Чёрном море у побережья Крыма зафиксирована серия подземных толчков. По данным Крымской сейсмической сети, произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Самые сильные толчки зафиксированы в 6.14 — магнитудой 3,7 на расстоянии около 26 км от Севастополя и в 8.48 — магнитудой 4,4 в 30 км от города.

«По словам специалистов, регулярная сейсмичность в нашем регионе — это нормально», — написал Развожаев на своей странице во «ВКонтакте».

Губернатор подчеркнул, что объекты в городе не пострадали. Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. При этом не исключена вероятность повторных толчков.