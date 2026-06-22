Труд в радость: «ПрофФест» в Уфе помогает работодателям и соискателям

Найти работу, пройти стажировку или выбрать будущую профессию. Все это можно сделать в одном месте. Уфа принимает федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «ПрофФест». Десятки реальных кейсов, когда люди уходят с готовым оффером, а работодатели закрывают сложные позиции без долгих поисков.
Фестиваль стартовал 22 июня. Это настоящий маркетплейс возможностей, где за один день можно познакомиться с работодателями, узнать о востребованных профессиях, пройти карьерную консультацию, выбрать образовательную траекторию и сделать первый шаг к будущей работе.
«ПрофФест» — это не только поиск работы, но и поиск себя. 24 июня в Межвузовском студенческом кампусе будущие абитуриенты познакомятся с ссузами и вузами, а родители смогут посетить открытое собрание по вопросам профориентации и занятости подростков старше 14 лет. Главные события развернутся 26 июня на новой площадке «ПрофФеста» в самом центре города.
Основная борьба на рынке труда сегодня, впрочем, как и всегда, идет за молодые умы. Глава Башкирии Радий Хабиров всегда призывает молодежь жить и работать на родной земле.
«Башкортостан становится тем местом, где можно хорошо жить, работать. Республика является лидером в развитии промышленности, сельского хозяйства, цифровой трансформации, привлечения инвестиций. Если говорить по рабочим местам, то мы сейчас находимся в моменте исторически рекордно низкого уровня безработицы. Ее практически не существует. Поэтому мы обращаемся к молодежи. Мы говорим вам: живите, работайте в Башкортостане. Если даже уедете учиться в другие вузы, в другие регионы или государства, то самое главное — возвращайтесь обратно. Надеюсь, вы здесь найдете представление, как развивается наш Башкортостан и примете для себя решение.
Если говорить глобально, то наша страна, наша республика вступает в эпоху борьбы за трудовые ресурсы. Это самая сложная задача сейчас. Предприятия развиваются, рабочие места появляются, есть хорошие зарплаты, но не хватает трудовых ресурсов. Именно это будет нашей главной борьбой и конкуренцией — борьба за трудовые ресурсы».
В этом году фестиваль в очередной раз сделает акцент на молодежной занятости и подготовке кадров. Центральным событием деловой программы станет дискуссионная площадка АМУП «Молодежь — наши будущие кадры», которая объединит представителей органов власти, работодателей, образовательных организаций и молодежного сообщества.
На протяжении всего дня участников ждут интерактивные площадки, презентации карьерных возможностей от работодателей и партнеров, мастер-классы, консультации специалистов, а также образовательная площадка «Уроки труда».
Традиционно одной из самых популярных активностей ПрофФеста станет игровая геймификация для участников. Каждый гость получит «Трудовую книжку ПрофФеста» и сможет собирать специальные стикеры за посещение площадок и участие в мероприятиях. Самые активные участники смогут обменять их на подарки в фирменном магазине ПрофФеста.
Завершится федеральный этап большой молодежной программой, концертом, дискотекой под открытым небом и развлекательными активностями для участников всех возрастов.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства — это место, где встречаются и работодатели, и соискатели. Наша задача – провести мероприятие максимально продуктивно: это не просто ярмарка вакансий, а большая работа команды оргкомитета с продумыванием лекционных, теоретических площадок, прокачка практических навыков, экспресс-собеседования с представителями крупных работодателей с официальным трудоустройством, проверенные платформой „Работа России“. Большой пул задач закрывают студенческие отряды Башкортостана как партнер мероприятия: организуют волонтерский корпус, помогают в информационном сопровождении, продумывании концепта, а также выступают в качестве непосредственно участников в преддверии своего трудового сезона. Знания, полученные на лекториях, помогут им в большей мере адаптироваться на трудовых объектах», — поделилась председатель правления Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов Ирина Сухарева.
Ярмарка «ПрофФест» остается одной из самых честных и современных карьерных площадок Уфы, где встречаются работодатели и будущие сотрудники, образование и карьера, идеи и реальные возможности.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в прошлом году почти 500 жителей Башкирии нашли работу благодаря всероссийской ярмарке трудоустройства «Проффест. Работа России. Время возможностей».
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