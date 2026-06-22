Труд в радость: «ПрофФест» в Уфе помогает работодателям и соискателям

Найти работу, пройти стажировку или выбрать будущую профессию. Все это можно сделать в одном месте. Уфа принимает федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «ПрофФест». Десятки реальных кейсов, когда люди уходят с готовым оффером, а работодатели закрывают сложные позиции без долгих поисков.

Фестиваль стартовал 22 июня. Это настоящий маркетплейс возможностей, где за один день можно познакомиться с работодателями, узнать о востребованных профессиях, пройти карьерную консультацию, выбрать образовательную траекторию и сделать первый шаг к будущей работе.

«ПрофФест» — это не только поиск работы, но и поиск себя. 24 июня в Межвузовском студенческом кампусе будущие абитуриенты познакомятся с ссузами и вузами, а родители смогут посетить открытое собрание по вопросам профориентации и занятости подростков старше 14 лет. Главные события развернутся 26 июня на новой площадке «ПрофФеста» в самом центре города.

Основная борьба на рынке труда сегодня, впрочем, как и всегда, идет за молодые умы. Глава Башкирии Радий Хабиров всегда призывает молодежь жить и работать на родной земле.

«Башкортостан становится тем местом, где можно хорошо жить, работать. Республика является лидером в развитии промышленности, сельского хозяйства, цифровой трансформации, привлечения инвестиций. Если говорить по рабочим местам, то мы сейчас находимся в моменте исторически рекордно низкого уровня безработицы. Ее практически не существует. Поэтому мы обращаемся к молодежи. Мы говорим вам: живите, работайте в Башкортостане. Если даже уедете учиться в другие вузы, в другие регионы или государства, то самое главное — возвращайтесь обратно. Надеюсь, вы здесь найдете представление, как развивается наш Башкортостан и примете для себя решение.

Если говорить глобально, то наша страна, наша республика вступает в эпоху борьбы за трудовые ресурсы. Это самая сложная задача сейчас. Предприятия развиваются, рабочие места появляются, есть хорошие зарплаты, но не хватает трудовых ресурсов. Именно это будет нашей главной борьбой и конкуренцией — борьба за трудовые ресурсы».

В этом году фестиваль в очередной раз сделает акцент на молодежной занятости и подготовке кадров. Центральным событием деловой программы станет дискуссионная площадка АМУП «Молодежь — наши будущие кадры», которая объединит представителей органов власти, работодателей, образовательных организаций и молодежного сообщества.

На протяжении всего дня участников ждут интерактивные площадки, презентации карьерных возможностей от работодателей и партнеров, мастер-классы, консультации специалистов, а также образовательная площадка «Уроки труда».

Традиционно одной из самых популярных активностей ПрофФеста станет игровая геймификация для участников. Каждый гость получит «Трудовую книжку ПрофФеста» и сможет собирать специальные стикеры за посещение площадок и участие в мероприятиях. Самые активные участники смогут обменять их на подарки в фирменном магазине ПрофФеста.