Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии

По информации синоптиков, сегодня в республике пройдут кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, днем локально град. Ветер юго-западный умеренный, при грозе шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем +20, +25°.

Во вторник, 23 июня, вновь ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем в отдельных районах град. Ветер западный умеренный, при грозе будет наблюдаться шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +12, +17°, днем +18, +23°.

В среду, 24 июня, характер погоды в Башкирии не изменится. Как и накануне в регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем в отдельных районах град. Ветер западный умеренный, при грозе шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +12, +17°, днем +18, +23°.