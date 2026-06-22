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12:22 (UTC+5), 22 Июня 2026

Премьер Башкирии рассказал о новациях в социальной политике

Фото: соцсети Андрея Назарова | МАХ
Элина Ахметова

В Башкирии предстоит провести ряд изменений, которые касаются социального благополучия жителей. О них в своих соцсетях рассказал глава правительства Андрей Назаров. По поручению федерального правительства будет обновлен порядок социокультурной реабилитации для людей с инвалидностью. Министерство культуры должно привести региональную базу в соответствие с федеральными стандартами. Учреждения культуры получат специальные рекомендации, отдельно будет учтена доступность для граждан с ментальными и сенсорными нарушениями. Продолжится поддержка людей с сахарным диабетом. В 2026–2027 годах республике выделят средства на закупку портативных систем мониторинга глюкозы для детей и беременных (95 млн руб. для первых и 97 млн для вторых).

«С 1 июля регион включится в федеральный эксперимент по снижению отчётности. Цифровую часть поручил минцифры. К завершающему весеннюю сессию заседанию Курултая внесено 52 вопроса. Особо отмечу социальные инициативы: бесплатная юрпомощь вынужденным переселенцам и беженцам, а также жилищная поддержка волонтеров, работающих в зоне СВО и на новых территориях. Отдельно поручил минсемьи скоординировать сопровождение участников спецоперации и их семей по всей республике», — сообщил премьер-министр.

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