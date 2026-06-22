В Башкирии 54 деревни после урагана остались без электричества

Ураганный ветер оставил без электричества 54 населенных пункта в двух районах Башкирии. Энергоснабжение частично удалось восстановить только спустя сутки, сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

В субботу стихия обрушилась на Кугарчинский район. Поваленные деревья оборвали линии электропередачи. Свет пропал в 40 деревнях и селах, где проживают более 5 тысяч человек – это свыше 1,5 тысячи домов.

В тот же день аналогичная ситуация произошла в Зианчуринском районе. Там без электроснабжения остались 14 населенных пунктов с населением почти 2,8 тысячи человек в более 1,3 тысячи домах.

«На данный момент из 54 населенных пунктов без электроснабжения остаются 10. Работы по восстановлению ведутся», - доложила Ирина Голованова.

Ранее «Башинформ» писал о том, что сейчас без электроснабжения остаются жители Белорецкого района. Отключение там произошло также из-за ураганного ветра.