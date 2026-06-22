На дорогах Башкирии массово проверяют водителей

Речь идет о следующих участках автодорог:
— на 1455 км автодороги М-5 «Урал»;
— на 103 км автодороги Уфа — Янаул;
— на 6-м, 113-м км автодороги Р-240;
— на 198-м км автодороги Уфа — Оренбург;
— на 204-м км автодороги Уфа — Белорецк.
Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД.
«Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», — говорится в сообщении Владимира Севастьянова.
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