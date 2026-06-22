Глава Башкирии поделился данными о дорожных работах в республике

Дорожные работы в Башкирии в самом разгаре. В этом году в республике запланированы заметные объёмы по ремонту, строительству и реконструкции, при этом важно закончить работы, начатые в прошлом году. Об этом руководитель региона Радий Хабиров написал на своей странице в МАКСе.
«Как вы помните, тогда нам сильно помешала попытка рейдерского захвата „Башкиравтодора“, которая практически парализовала все процессы. Теперь важно выполнить все в срок. Всего в этом году мы запланировали привести в порядок более 600 км дорог, в том числе благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. В моменте ведем реконструкцию мостов в Дюртюлинском, Бураевском, Кугарчинском, Ишимбайском районах, ремонтируем мосты на трассах Дюртюли − Нефтекамск, Кропачево — Месягутово — Ачит, Давлеканово — Толбазы. Приступили к строительству западного обхода села Толбазы. В работе — участки дорог Толбазы — Красноусольский, Уфа — Инзер — Белорецк, Белебей — Приютово, Сибай — Акъяр и многие другие. Продолжаем ремонтировать „фонящие“ дороги и подъезды к СНТ», — написал Радий Хабиров.
Отдельно Глава Башкирии сказал про Уфу. Осенью дорожные работники планируют сдать улицу Пугачёва, на которой остался незавершенным участок в 2,5 км. До конца года планируется завершение работы на улице имени Города Галле на участке от проспекта Салавата Юлаева до Комсомольской.
«Так мы свяжем Восточный выезд с городскими дорогами, — отметил Радий Хабиров. — Непростой и давно назревший вопрос — ремонт Затонского моста, к которому нам рано или поздно придётся приступить, пока это не обернулось большой проблемой. Принять решение по нему предстоит уже в самое ближайшее время. Знаю, что это беспокоит многих наших жителей — ремонт приносит неудобства, приходится стоять в пробках, искать оптимальные маршруты. Но без этого мы не сможем поддерживать жизнеспособность нашей инфраструктуры. Поэтому прошу отнестись с пониманием. От этого зависит качество и безопасность наших дорог».
О том, как в Башкирии меняется дорожная инфраструктура, читайте в этой публикации ИА «Башинформ».
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