Глава Башкирии поделился данными о дорожных работах в республике

Дорожные работы в Башкирии в самом разгаре. В этом году в республике запланированы заметные объёмы по ремонту, строительству и реконструкции, при этом важно закончить работы, начатые в прошлом году. Об этом руководитель региона Радий Хабиров написал на своей странице в МАКСе.

«Как вы помните, тогда нам сильно помешала попытка рейдерского захвата „Башкиравтодора“, которая практически парализовала все процессы. Теперь важно выполнить все в срок. Всего в этом году мы запланировали привести в порядок более 600 км дорог, в том числе благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. В моменте ведем реконструкцию мостов в Дюртюлинском, Бураевском, Кугарчинском, Ишимбайском районах, ремонтируем мосты на трассах Дюртюли − Нефтекамск, Кропачево — Месягутово — Ачит, Давлеканово — Толбазы. Приступили к строительству западного обхода села Толбазы. В работе — участки дорог Толбазы — Красноусольский, Уфа — Инзер — Белорецк, Белебей — Приютово, Сибай — Акъяр и многие другие. Продолжаем ремонтировать „фонящие“ дороги и подъезды к СНТ», — написал Радий Хабиров.