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06:59 (UTC+5), 22 Июня 2026

Более 1700 бюджетных мест: в Акмуллинском университете началась приёмная кампания

В вузах и колледжах России 20 июня стартовала приемная кампания.  Приемная комиссия БГПУ имени М. Акмуллы расположилась традиционно во втором учебном корпусе. Первые абитуриенты пришли в вуз даже раньше, чем началась работа.

Фото: БГПУ им. Акмуллы | предоставлено пресс-службой

«Начало приёмной кампании — важное событие для вуза и абитуриентов. Для комфортной подачи документов организована масштабная консультационная зона: наши специалисты готовы проконсультировать поступающих и помочь с подачей документов. Общее число бюджетных мест по программам высшего образования в этом году 1701. В текущем году вуз запустил уникальные образовательные программы. Так, например, за пять лет обучения можно получить три специальности - две педагогических и одну психологическую. Мы ждём в стенах университета тех, кто мотивирован учиться, развиваться в науке, творчестве и спорте. Желаю всем удачи и уверенного старта!», - сказал ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов.

 «В этом году мы предлагаем новые интересные программы. Например, учитель географии и биологии с дополнительной квалификацией «экскурсовод-гид». Это значит, что будущие учителя смогут работать и в сфере туризма. Проанализировав места работы наших выпускников, мы поняли, что многие преподаватели географии часто находят себя и в туризме и именно поэтому открыли такое направление. Еще одно новшество - учитель биологии и химии плюс психолог в социальной сфере. Биологические дисциплины во многом перекликаются с психологическими. Выпускники смогут работать учителями и психологами в социальных сферах – в школах или центрах занятости», – добавляет Амина Рахматуллина, и.о. декана естественно-географического факультета.

Лилия Гафиатуллина из Октябрьского приехала в БГПУ имени М. Акмуллы рано утром, еще до начала работы приемной комиссии и в итоге сдала документы самой первой. У девушки уже есть среднее медицинское образование, которое она получила в Бугульме.

«Около 10 лет работаю медсестрой, а также массажистом, опыт у меня большой. Теперь хочу получить образование в области логопедии и попробовать себя в новом деле. У меня двое детей, к тому же я работала в педиатрии, подход к ребятам могу найти. Надеюсь, что поступлю, окончу университет и смогу совмещать две специальности – массажиста и логопеда», – отметила девушка.

Тимур Кунсуваков родом из Абзелиловского района, уже несколько лет развивает собственное фермерское хозяйство, в Уфе живет с 2010 года. Он тоже одним из первых пришел сегодня в БГПУ.

«У меня есть юридическое образование, но кроме того я окончил факультет башкирской филологии Акмуллинского университета. В этом году решил поступить в магистратуру, чтобы изучать восточные языки и этнопедагогику. Именно в БГПУ я заинтересовался этнической культурой. Сегодня подал документы сразу на три направления, но, признаюсь, душа больше лежит к этнопедагогике. Мне интересно изучать древние народы и их обычаи», – рассказал Тимур.

Выбрать направление обучения и подать документы можно на сайте приемной комиссии БГПУ имени М. Акмуллы, а получить ответы на вопросы – по телефону горячей линии +7 800 787-99-99.

БГПУ им. Акмуллы предоставлено пресс-службой
БГПУ им. Акмуллы предоставлено пресс-службой
БГПУ им. Акмуллы предоставлено пресс-службой
БГПУ им. Акмуллы предоставлено пресс-службой
Фото: БГПУ им. Акмуллы | предоставлено пресс-службой
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