Жителей Башкирии предупредили о сильных ливнях и грозах

По данным госкомитета РБ по ЧС, 22 июня на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, днем локально град.
Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра до 18 м/с.
Температура воздуха ночью +13,+18°, днем +20,+25°.
На отдельных участках дорог ухудшение видимости в дожде 1-2 км, ночью и утром в тумане 500 м и менее.
В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, ночью местами сильные, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16,+18°, днем +22,+24°.
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