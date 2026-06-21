Жителей Башкирии предупредили о сильных ливнях и грозах

По данным госкомитета РБ по ЧС, 22 июня на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, днем локально град.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра до 18 м/с.

Температура воздуха ночью +13,+18°, днем +20,+25°.

На отдельных участках дорог ухудшение видимости в дожде 1-2 км, ночью и утром в тумане 500 м и менее.

В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, ночью местами сильные, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16,+18°, днем +22,+24°.