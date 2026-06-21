27 июня в Уфе состоится масштабное празднование Дня молодёжи, сообщает администрация города.

Ключевая площадка празднования будет организована на Набережной реки Белой под Конгресс-холлом «Торатау».

Интерактивные активности, игровые пространства, чемпионат по автозвуку, зона быстрых свиданий, маркет молодых, выставка трофеев специальной военной операции и многое другое ждёт всех участников в этот день. А завершит праздник яркая дискотека с хедлайнерами – Кравц, Марат Яруллин, Фогель и Бэби Ти. Вход свободный.

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