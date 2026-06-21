В Уфе определили лучших в скоростном подъёме среди пожарных и спасателей

В уфимском парке Победы состоялись традиционные соревнования среди пожарных и спасателей республики – «Скоростной подъём» на Кубок администрации Уфы. Мероприятие собрало более 100 профессиональных огнеборцев и спасателей, продемонстрировавших силу, выносливость и мастерство. Участвовали огнеборцы Управления пожарной охраны города, 22 пожарно‑спасательного отряда, противопожарной службы РБ, спасатели Управления гражданской защиты Уфы, представители различных городов республики и работники объектовых пожарных частей.

Торжественное открытие прошло у Дежнёвской лестницы – именно здесь участникам предстояло выполнить главное испытание – подняться в полном боевом облачении. Маршрут включал порядка 316 ступеней и отличался значительным перепадом высоты, что сделало состязание по‑настоящему серьёзным испытанием даже для опытных пожарных.

Для гостей была подготовлена насыщенная программа. Посетители смогли ближе познакомиться с профессией пожарного и спасателя, осмотреть выставку специализированной техники и оборудования, а также посетить выездную экспозицию музея пожарной охраны. Особой популярностью пользовалась развёрнутая на территории парка полевая кухня.