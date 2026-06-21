В Башкирии повысился уровень рек

В Башкирии за последнюю неделю значительно повысился уровень рек. Это связано с выпадением значительного количества дождей.

По данным Башгидромета, уровень реки Белой в районе Уфы в период с 14 по 21 июня поднялся от - 49 до + 31 сантиметра. В Стерлитамаке Белая за тот же период поднялась со 117 до 137 сантиметров. Уровень реки Уфы у Шакши за неделю увеличился на 66 сантиметров.

Высокий уровень воды в реках Башкирии улучшает условия судоходства, работу оросительных систем сельского хозяйства и водозаборов.

Ранее сообщалось, почему в Башкирии стали редкими крупные половодья.