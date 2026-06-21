В Башкирии обсудили вопросы лесного хозяйства

Министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов совершил рабочую поездку в Караидельский район. Ключевой частью визита стал выездной прием граждан и представителей лесопромышленного комплекса, в ходе которого обсуждались вопросы рационального использования лесов и поддержки предприятий отрасли, сообщает минлесхоз РБ.

В рамках приема был поднят вопрос о трудностях лесовосстановления в условиях роста арендных платежей, удорожания логистики и дефицита кадров, обратившись с просьбой о снижении нормативных объемов посадок.

Марат Шарафутдинов подчеркнул, что обеспечение стопроцентного воспроизводства лесов по отношению к вырубленным площадям - это обязательное требование федерального законодательства и ключевая государственная задача, поэтому снижать объемы недопустимо. Вместе с тем министр предложил решение для оптимизации затрат бизнеса: рекомендовал предприятию пересмотреть проекты лесовосстановления и активнее использовать комбинированный тип, сочетающий искусственную посадку с содействием естественному возобновлению леса без ущерба для качества.

Также представители лесозаготовительных компаний озвучили проблему реализации деловой древесины, полученной при расчистке просек под линейные объекты. Руководитель лесного ведомства разъяснил законный механизм ее передачи Росимуществу для последующей продажи.

Помимо этого, непосредственно на приеме детально обсудили вопросы содержания и эксплуатации дорог, используемых для вывозки древесины. Все озвученные обращения министр взял под личный контроль, профильным специалистам ведомства даны соответствующие поручения.