Почта России выпустила конверт, посвящённый музею Уфы

Почта России выпустила конверт, посвящённый Музею археологии и этнографии в Уфе. Выпуск приурочен к 50-летию музея, который основали в 1976 году при Институте истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР по инициативе известного учёного-этнолога Раиля Кузеева.

На конверте изображено здание музея. Его тираж - 50 000 экземпляров. Конверт имеет стандартную почтовую марку, стоимость которой соответствует тарифу на пересылку по РФ. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

«Почта России продолжает рассказывать о научно-исследовательских учреждениях Башкирии. Благодаря уникальным экспонатам, собранным во время экспедиций по Южному Уралу, о Музее археологии и этнографии в Уфе знают далеко за пределами нашей республики. Новый конверт сделает его известность ещё шире», — отметил директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.

Ранее жителям Башкирии рассказали о марках и открытках с российским флагом.