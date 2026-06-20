За сутки в Башкирии поймали 43 пьяных водителя и 7 детей за рулём питбайков

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1500 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГАИ Башкирии.

Из них 43 водителя управляли транспортом в состоянии опьянения, трое привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ за повторное аналогичное нарушение.

Также инспекторы ДПС выявили 15 фактов нарушений правил перевозки детей; 5 фактов управления транспортным средством водителями, лишёнными прав; 46 фактов управления без прав и 32 факта выезда на полосу встречного движения, где это запрещено.

В рамках профилактического мероприятия «Мототехника» сотрудники Госавтоинспекции выявили более 16 нарушений ПДД, допущенных водителями двухколёсного транспорта.

В Уфе в ходе рейда Госавтоинспекции и Центра общественной безопасности задержали семерых несовершеннолетних за рулём питбайков.

Всего с начала года в Башкирии произошло 29 аварий с участием детей, в которых пострадал 31 ребёнок.