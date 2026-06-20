В Башкирии ветеринары отправились в районы

Стало известно расписание «ветеринарного поезда здоровья» на конец июня. Как сообщили в профильном госкомитете, на следующей неделе ветеринары поедут в Чишминский район.

23–24 июня «поезд» будет находится в Алкино-2 на ул. Центральной и торговой площади Малого рынка, с 9 до 14 часов.

25–26 июня — в Шингак-Куле на территории клуба, с 9 до 14 часов.

В эти дни по льготным ценам можно стерилизовать или кастрировать собак и кошек. Регулирование численности животных продолжает оставаться самой острой проблемой, отмечают в госкомитете.

«Ветеринарные поезда» ездят по республике каждый тёплый сезон. Например, в 2022 году за лето в посёлках, где нет своих ветклиник для домашних питомцев, стерилизовали почти двести собак и почти триста кошек.