В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность»

Режим «Беспилотная опасность», введенный сегодня утром на территории Башкирии, снят. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Ранее Башинформ информировал о том, что утром 20 июня на территории Башкирии была объявлена беспилотная опасность.

Напомним, в республике разработано приложение «112 — Экстренная помощь». Его рекомендуется установить на телефон. С помощью приложения можно сообщить о происшествии и вызвать на помощь медиков, пожарных, полицию и другие экстренные оперативные службы в одно касание. Кроме того, приложение отправляет push‑уведомление на телефон об опасных погодных явлениях и введении режима беспилотной опасности на территории республики, а также о его отмене.