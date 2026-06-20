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05:02 (UTC+5), 20 Июня 2026

На трассах Башкирии начались сплошные проверки водителей

В рейдах задействованы экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ.

Фото: пресс-служба | ГАИ Башкирии
Альфия Аглиуллина

Сегодня утром на нескольких участках автодорог Башкирии начались массовые рейды Госавтоинспекции. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Проверки проходят на следующих участках:
— 1307 и 1475 км автодороги М5 «Урал»;
— 103 км автодороги Уфа — Янаул;
— 6 и 101 км автодороги Р-240;
— 204 км автодороги Уфа — Белорецк.

В рейдах задействованы экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Основная цель мероприятий — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

Владимир Севастьянов обратился к участникам дорожного движения с просьбой отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

«Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», — подчеркнул главный госавтоинспектор.

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