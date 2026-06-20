На трассах Башкирии начались сплошные проверки водителей

Сегодня утром на нескольких участках автодорог Башкирии начались массовые рейды Госавтоинспекции. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Проверки проходят на следующих участках:

— 1307 и 1475 км автодороги М5 «Урал»;

— 103 км автодороги Уфа — Янаул;

— 6 и 101 км автодороги Р-240;

— 204 км автодороги Уфа — Белорецк.

В рейдах задействованы экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Основная цель мероприятий — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

Владимир Севастьянов обратился к участникам дорожного движения с просьбой отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

«Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», — подчеркнул главный госавтоинспектор.