Аэропорт Уфы предупредил о задержках рейсов

Аэропорт «Уфа» предупредил о возможных задержках и отменах рейсов. На официальном сайте авиаузла появилась информация о возможной задержке рейсов в связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства в аэропорту «Уфа».

«Просим уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт на онлайн-табло аэропорта и по номерам телефонов представительств авиакомпаний», — говорится в сообщении.