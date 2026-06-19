Жителю Башкирии возместили часть затрат на открытие кафе и гостиницы

Расходы на техническое подключение газового оборудования и всех необходимых объектов к инженерным сетям компенсировали бизнесмену Марату Аюпову из Аскинского района для открытия придорожного кафе.

За поддержкой своего дела Марат Аюпов обратился в администрацию муниципалитета. После рассмотрения проекта ему выделили средства, которые и позволили возместить часть затрат.

Помимо кафе предприниматель также создал здесь гостиничный комплекс.

«Это отличный пример того, как грамотное использование госсубсидий помогает инициативным жителям снизить нагрузку на старте, качественно оснастить объект и выйти на рынок с конкурентоспособным сервисом», — прокомментировали в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом во «ВКонтакте».