В Уфе появился новый способ оплаты парковки

Администрация Уфы информирует о расширении функционала сервисов платных парковок. В системе оплаты парковочного пространства появился новый способ — перевод через систему быстрых платежей (СБП).

Воспользоваться сервисом можно в личном кабинете на портале парковочного пространства, а также в мобильном приложении «Горпарковки». Внедрение СБП — ещё один шаг к повышению удобства для пользователей: оплата проходит в несколько кликов, без необходимости вводить реквизиты банковской карты.

Подробная инструкция по использованию СБП для оплаты парковки размещена в разделе «Оплата через личный кабинет».