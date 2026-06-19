В Уфе появился новый способ оплаты парковки

Администрация Уфы информирует о расширении функционала сервисов платных парковок. В системе оплаты парковочного пространства появился новый способ — перевод через систему быстрых платежей (СБП).
Воспользоваться сервисом можно в личном кабинете на портале парковочного пространства, а также в мобильном приложении «Горпарковки». Внедрение СБП — ещё один шаг к повышению удобства для пользователей: оплата проходит в несколько кликов, без необходимости вводить реквизиты банковской карты.
Подробная инструкция по использованию СБП для оплаты парковки размещена в разделе «Оплата через личный кабинет».
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