В Уфе по нацпроекту отремонтируют 16 школ

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» ведутся работы в 16 городских общеобразовательных учреждениях, сообщает администрация Уфы.

В школе №127 готовность составляет более 70%. Выполнены заливка стяжки на кровле и подготовка основания, устройство фасада, полов на третьем этаже и в столовой. Всего на ремонт выделено более 119 млн рублей. Кроме того, учреждение участвует в Программе поддержки местных инициатив по благоустройству баскетбольной площадки.

Школа №31 им. Р. Зорге готова на 65%. Здесь завершены отделка двухэтажного перехода, оштукатуривание стен на 3 и 4 этажах, монтаж сетей водоснабжения в санитарных комнатах, установка гильз в перекрытиях, покраска стен лестничных пролетов. На проведение комплексного капитального ремонта выделено свыше 81 млн рублей. Эта школа также участвует в ППМИ по благоустройству беговой дорожки.

«Это серьезный проект, общий объем инвестиций – более 1,5 миллиарда рублей. К 1 августа планируем завершить основной цикл работ, чтобы уже 1 сентября ребята переступили порог своих обновленных, современных школ, – прокомментировал исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов. – Сейчас средняя строительная готовность по городу составляет около 65%. Процесс идет, но мы внимательно смотрим на детали, много рабочих вопросов. Особое внимание уделяем обеспечению безопасности, внутреннему оснащению, благоустройству прилегающих территорий».