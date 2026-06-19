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06:12 (UTC+5), 19 Июня 2026

В центре Уфы во время проведения Фольклориады перекроют движение

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Во время проведения в Уфе III Всероссийской детской фольклориады запланированы перекрытия:

с 6.00 20 июня до 6.00 27 июня – ул. Пушкина (от Ленина до Цюрупы), ул. Советская (от Заки Валиди до Пушкина и от Советской площади до дома №18);

с 24 до 27 июня – ул. Театральная;

24 июня с 5.00 до 19.00 – ул. Ленина (от ул. Достоевского до ул. Пушкина), ул. Октябрьской революции (от ул. Ленина до ул. Цюрупы), ул. Кирова (от ул. Крупской до ул. Ленина);

25 июня с 00.00 до 18.00 – парковки Дёмского парка (напротив ул. Мусы Джалиля, 57) и парка «Волна» (возле ул. Ахметова, 311).

По данным мэрии города, схемы маршрутов общественного транспорта изменятся. Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, могут быть заблокированы. Водителям рекомендуют заранее оставить личные автомобили в другом месте.

мэрия Уфы Мах
мэрия Уфы Мах
мэрия Уфы Мах
мэрия Уфы Мах
мэрия Уфы Мах
мэрия Уфы Мах
Фото: мэрия Уфы | Мах
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