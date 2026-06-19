В центре Уфы во время проведения Фольклориады перекроют движение

Во время проведения в Уфе III Всероссийской детской фольклориады запланированы перекрытия:
с 6.00 20 июня до 6.00 27 июня – ул. Пушкина (от Ленина до Цюрупы), ул. Советская (от Заки Валиди до Пушкина и от Советской площади до дома №18);
с 24 до 27 июня – ул. Театральная;
24 июня с 5.00 до 19.00 – ул. Ленина (от ул. Достоевского до ул. Пушкина), ул. Октябрьской революции (от ул. Ленина до ул. Цюрупы), ул. Кирова (от ул. Крупской до ул. Ленина);
25 июня с 00.00 до 18.00 – парковки Дёмского парка (напротив ул. Мусы Джалиля, 57) и парка «Волна» (возле ул. Ахметова, 311).
По данным мэрии города, схемы маршрутов общественного транспорта изменятся. Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, могут быть заблокированы. Водителям рекомендуют заранее оставить личные автомобили в другом месте.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.