Стало известно, как в Башкирии формируют комфортную среду в малых городах

Заместитель премьер-министра правительства РБ Рустем Газизов сообщил в соцсетях о ходе реализации проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Первый объект – «Тропа Топорниных» в селе Кушнаренково. Работы проводятся на территории вокруг бывшей дворянской усадьбы. На территории будут проложены современные инженерные коммуникации, установлено современное освещение, фонтан, комфортные скамейки и качели, уложена брусчатка и организована удобная асфальтовая парковка. Поручил усилить работу на объекте, чтобы не было отставания от графика.

Осмотрели «Иванаевский сад Ростки будущего» в Дюртюлях. Здесь создадут активное рекреационное пространство в зелёном массиве в самом центре города. Появятся места для комфортного отдыха у воды, будет благоустроен существующий родник, появится событийная зона и детский игровой маршрут. Также будет сформировано спортивное ядро с многофункциональной спортплощадкой и маршрутом для бега, езды на велосипедах и катания на лыжах.

По проекту «Связующие нити центра Верхнеяркеево» благоустраивают площадь и прилегающую к ней территорию в райцентре Илишевского района. Также в рамках синхронизации будет выполнено благоустройство площади и переулка по ул. Коммунистичекая в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.