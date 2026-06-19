С начала сезона на пляжах Уфы отдохнуло более 21500 человек

С начала июня в Уфе открыто девять пляжей. На них отдохнуло более 21 500 человек, искупалось более 5 000. Несчастных случаев не допyщено, сообщает администрация города.

Спасатели на катерах провели 76 профилактических патрулирований в несанкционированных местах купания, мобильные группы выполнили 375 комиссионных профилактических рейдов. Проинструктировано более 4 400 человек.

Напомним, в столице республики в этом году будут открыты 9 пляжей: В Демском районе – это пляж «Красивая поляна» (озеро Красивое); Калининском – «Песчаный» (река Уфа) и «Гольфстрим» (озеро Тёплое); Кировском – «Солнечный» (река Белая); Ленинском – «Водник» (река Белая), «Ак-Яр Затон» (река Белая); Октябрьском – «Берег солнца» (река Уфа), «Сипайловское Сочи» (река Уфа), «Кашкадан» (озеро Кашкадан).

Ранее сообщалось, что в Башкирии в новом купальном сезоне откроют 560 мест отдыха.