71% опрошенных клиентов платформы SuperJob заявили, что испытывали эмоциональное выгорание на работе. В прошлом году таких было 58%. Люди в возрасте 45 лет и старше реже говорят об эмоциональном выгорании, но чаще предпочитают решить этот вопрос увольнением. Женщины чаще мужчин увольняются из-за накопившейся усталости. Молодёжь, в свою очередь, активнее делится своими переживаниями с руководством. Меньше всего тех, кому доводилось увольняться из-за выгорания, — среди россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей.



Среди профессиональных групп чаще других на выгорание жалуются те, чья работа связана с ежедневным взаимодействием с людьми — менеджеры по продажам, эйчары, специалисты по работе с клиентами и операторы кол-центров. Здесь доли «выгоревших» — по 80 с лишним процентов.