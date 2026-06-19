Бизнесмен в Башкирии получил 2,4 млн рублей на развитие ягодного питомника

Предприниматель Роман Чазов обратился в администрацию Гафурийского района с проектом развития ягодного питомника рядом с деревней Иктисад. Идея была перспективной — создать современное хозяйство с дальнейшим расширением производства.
Инициативу рассмотрели на муниципальном «Предпринимательском часе». Роману Чазову помогли подготовить документы для участия в конкурсном отборе на получение субсидии по республиканской программе «АгроСтартап» и оформили ходатайство.
Результат не заставил себя ждать: предприниматель стал победителем, выиграв грант в размере 2,4 миллиона рублей. Благодаря этим средствам он приобрел трактор и спецоборудование для обработки ягодных культур, что позволило значительно повысить эффективность работы.
Сегодня дело Романа превратилось в полноценный успешный агробизнес. Общий объем инвестиции в питомник, расположенный на 37,5 га, с учетом грантовой поддержки достиг 12 млн руб. В хозяйстве на постоянной основе создано два рабочих места, а в период сезонных работ на ягодных плантациях трудятся до 7 человек, поделились в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.
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