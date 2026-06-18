В южной части Уфы построят свыше 400 тысяч квадратных метров жилья

В Уфе дано разрешение на разработку проекта комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в районе улиц Пугачева, Набережной, Менделеева, Кавказской и Ашхабадской. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Согласно документу, общая площадь, выделенная под КРТ, составит 380 тысяч квадратных метров. Разработчик проекта должен составить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории комплексного развития, в том числе подлежащих сносу, реконструкции или сохранению, включая многоквартирные дома.

Также будут определены основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства. Максимальный объем строительства жилья в границах КРТ, за исключением встроенно-пристроенных нежилых помещений, установлен в 437 тысяч квадратных метров. Предельный срок реализации договора о КРТ устанавливается в 15 лет с момента его заключения.

Ранее сообщалось, что в Уфе обсудили комплексное развитие городских территорий.