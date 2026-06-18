В Уфе ограничат движение на улице Магистральной

По данным мэрии города, с 22 июня по 6 июля на улице Магистральной, между домами №11 и №14/1, временно ограничат движение.

Меры будут приняты из-за строительства канализационной сети. Схема маршрутов общественного транспорта будет изменена.

Ранее в Уфе на улице Аксакова до конца года ввели ограничения.