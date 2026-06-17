В Уфе на улице Аксакова до конца года вводятся ограничения

По данным мэрии города, в связи со строительством инженерных сетей на улице Аксакова запланированы ограничения движения автотранспорта с 17 июня по 31 декабря.

От ул. Достоевского до ул. Заки Валиди будут перекрываться участки половины проезжей части.

Будет недоступен для стоянки автомобилей парковочный карман на нечетной стороне ул. Тукаева, в районе ул. Карла Маркса, 2.