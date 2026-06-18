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03:22 (UTC+5), 18 Июня 2026

В России утвердили новые правила продажи туров

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Новые правила оказания услуг по реализации туристского продукта вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Они утверждены постановлением правительства РФ.

Из документа следует, что в новых правилах увеличен перечень информации, предоставляемой потребителю при оказании туристских услуг, а именно:

— правила въезда/выезда и визовых требований;

— обычаи местного населения, религиозных обрядов и объектов показа;

— ограничительные меры в стране пребывания;

— опасности (инфекционные заболевания, необходимости профилактики);

— риски при прохождении опасных маршрутов (экстремальный туризм);

— условия страхования медицинской помощи, эвакуации и возвращения останков (включая разъяснение необходимости самостоятельной оплаты этих услуг при отсутствии страховки).

Также при оформлении билета в электронном виде потребителю выдается выписка из единой информационной системы электронных путевок, содержащей сведения о перевозках.

Кроме того, каждая из сторон договора о реализации туристского продукта вправе потребовать его изменения или расторжения, в том числе из-за призыва гражданина на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, либо поступления на военную службу по контракту с 24 февраля 2022 года, либо заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска нацгвардии РФ с 24 февраля 2022 года, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Срок действия новых правил — до 1 сентября 2032 года.

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