В России утвердили новые правила продажи туров

Новые правила оказания услуг по реализации туристского продукта вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Они утверждены постановлением правительства РФ.
Из документа следует, что в новых правилах увеличен перечень информации, предоставляемой потребителю при оказании туристских услуг, а именно:
— правила въезда/выезда и визовых требований;
— обычаи местного населения, религиозных обрядов и объектов показа;
— ограничительные меры в стране пребывания;
— опасности (инфекционные заболевания, необходимости профилактики);
— риски при прохождении опасных маршрутов (экстремальный туризм);
— условия страхования медицинской помощи, эвакуации и возвращения останков (включая разъяснение необходимости самостоятельной оплаты этих услуг при отсутствии страховки).
Также при оформлении билета в электронном виде потребителю выдается выписка из единой информационной системы электронных путевок, содержащей сведения о перевозках.
Кроме того, каждая из сторон договора о реализации туристского продукта вправе потребовать его изменения или расторжения, в том числе из-за призыва гражданина на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, либо поступления на военную службу по контракту с 24 февраля 2022 года, либо заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска нацгвардии РФ с 24 февраля 2022 года, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Срок действия новых правил — до 1 сентября 2032 года.
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