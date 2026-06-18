В райцентре Башкирии скоро закончатся работы в парке «Курай»

В райцентре Абзелиловского района на месте заброшенного котлована четвёртый год обустраивают парк «Курай». Как сообщили в минЖКХ РБ, в текущем году делаются две зоны: тихая — арт-объект «Курай» с подсветкой и дизайнерскими скамейками, и спортивная — уличные тренажёры и воркаут.
Работы финансируются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлые года сделаны парковка, просторная зона мероприятий и центральная площадь, благоустроенный пляж, пикниковая зона, детские площадки для разных возрастов, тихая зона для прогулок, спортивная зона. Самый большой объём работ выполнили в 2025 году: в парке появилось множество спортивных объектов: памп-трек, беговая дорожка, уличные тренажёры, качели-гнёзда.
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