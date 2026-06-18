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08:43 (UTC+5), 18 Июня 2026

В Москве на сабантуе представят культуру Башкирии

4 июля в московском музее-заповеднике «Коломенское» состоится традиционный народный праздник – Сабантуй.

Фото: Архив | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

В рамках праздника представители Башкортостана предложат жителям и гостям столицы соприкоснуться с богатым культурным наследием башкирского народа и открыть для себя его неповторимые традиции.

Башкирское этноподворье будет представлять собой большую интерактивную площадку, где каждый зритель – от мала до велика – найдет занятие по душе.

Как рассказали в министерстве культуры Республики Башкортостан, в этом году в работу «Башкирской деревни» внесены несколько уникальных новшеств. Во-первых, работа подворья будет связана с башкирским эпосом «Урал-батыр». Гостей встретят настоящий Урал-батыр и прекрасная Хомай (волшебная птица, дева-лебедь и дочь Солнца в башкирской мифологии). Все желающие смогут запечатлеть мгновения, связанные с сабантуем и героями эпоса в фотозоне.

Во-вторых, для детей будет организована площадка с башкирскими развивающими играми и конкурсами, мастер-классами, демонстрацией мультфильмов на башкирском языке. Здесь же можно будет оформить подписку на детский журнал «Акбузат» и получить автограф башкирской поэтессы, журналиста, лауреата премии правительства РФ в области СМИ Ларисы Абдуллиной.

Еще одно новшество – это выставка-продажа книжной продукции, раскрывающая историю, фольклор, культуру башкирского народа и всесторонний потенциал республики. Книжная ярмарка организована Башкирским издательством «Китап» имени З. Биишевой.

Традиционно будут представлены юрты, раскрывающие быт и культуру башкирского народа, «Вкусы Башкортостана», зона патриотической направленности, подготовленная Республиканским музеем Боевой Славы, площадка для стрельбы из лука – любимое место посетителей мероприятия. Здесь каждый сможет проверить свою меткость и получить мастер-класс от организаторов. Самые активные участники сабантуя смогут принять участие в розыгрыше путевок тура выходного дня в санатории Башкортостана.

В полуюртах гости праздника смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению курая и игре на нем, посмотреть выставку-продажу башкирского меда и зианчуринской шали.

Для гостей праздника, желающих приобрести товары Башкортостана, будут работать торговые площадки производителей продукции Альшеевского и Зианчуринского районов.

На главной сцене сабантуя и на сцене в «Башкирской деревне» традиционно выступят известные артисты, танцевальные и музыкальные коллективы республики и Москвы.

Организаторами выступают правительства Москвы, Башкортостана, Татарстана и Татарская национально-культурная автономия Москвы.

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