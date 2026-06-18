В деревне Башкирии сняли карантин по бешенству животных

В деревне Сыртланово Мелеузовского района сняли карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров.

Ограничительные мероприятия действовали с 16 апреля 2026 года. Очаг инфекционного заболевания был установлен на территории личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу улица Береговая, 11. Неблагополучным пунктом была признана территория деревни Сыртланово.

Как правило, во время карантина действует ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение болезни. В том числе запрещается вывоз животных с подкарантинной территории и ввоз.

Ранее в Учалинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству.