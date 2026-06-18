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18:14 (UTC+5), 18 Июня 2026

Стало известно, как в Уфе идет реконструкция социальных объектов

Фото: администрация Уфы | сайт
Сергей Николаев

В Уфе полным ходом идет модернизация детской библиотеки №39 в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», сообщает администрация города. Учреждение прошло конкурсный отбор по модернизации региональных и муниципальных библиотек. Объем федеральной субсидии составил 18,6 млн рублей.

На сегодня готовность объекта составляет 46%, все работы выполняются согласно графику. Ведется ремонт стен, полов, устройство вентиляции, электромонтажные работы. Сдать объект планируется в сентябре 2026 года. 

Не останавливается и обновление здания бывшего кинотеатра «Победа». Напомним, ранее по согласованию с горожанами было принято решение, что в этом объекте культурного наследия будет располагаться Театр юного зрителя. После реконструкции в обновленном здании появится современный зрительный зал на 289 мест. 

Для завершения второго этапа капитального ремонта в министерство культуры РФ подана заявка на получение федеральных средств по мероприятию «Модернизация региональный и муниципальных театров» федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Средства в размере порядка 196 млн рублей планируется направить на оснащение оборудованием. 

Ранее сообщалось, что Башкирия держит высокий темп строительства соцобъектов. 

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