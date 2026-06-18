Самый пожилой волонтер Башкирии Полина Чельник отмечает 100-летие

Полина Афанасьевна родилась в 1926 году, в 15 лет уже трудилась на оборонном заводе в Уфе, помогая ковать Победу. После Великой Отечественной войны вышла замуж за фронтовика, воспитала четырёх дочерей. С 7‑го класса Полина Афанасьевна вяжет для бойцов.

И сегодня её тёплые носки с молитвой согревают наших воинов на передовой. Она следит за новостями, участвует в общественной жизни и даже прошла в колонне волонтёров на параде Победы.

Ранее о её жизненном пути и волонтёрском подвиге Глава республики Радий Хабиров рассказывал в рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан.