Самый пожилой волонтер Башкирии Полина Чельник отмечает 100-летие

Полина Афанасьевна родилась в 1926 году, в 15 лет уже трудилась на оборонном заводе в Уфе, помогая ковать Победу. После Великой Отечественной войны вышла замуж за фронтовика, воспитала четырёх дочерей. С 7‑го класса Полина Афанасьевна вяжет для бойцов.
И сегодня её тёплые носки с молитвой согревают наших воинов на передовой. Она следит за новостями, участвует в общественной жизни и даже прошла в колонне волонтёров на параде Победы.
Ранее о её жизненном пути и волонтёрском подвиге Глава республики Радий Хабиров рассказывал в рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан.
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