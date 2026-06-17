В Уфе отметят 120-летие легендарного медресе «Галия»

Осенью этого года исполнится 120 лет со дня открытия легендарного медресе «Галия» в Уфе. На юбилейных мероприятиях ожидается участие гостей из регионов России, СНГ и мусульманских стран. Об этом на круглом столе, посвященном юбилею медресе «Галия», заявил Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Талгат Таджуддин подчеркнул, что медресе работало всего 13 лет. За короткий период работы в нем отучились знаменитый дипломат, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах Карим Хакимов, башкирские поэты Мажит Гафури, Шайхзада Бабич и другие видные деятели культуры Казахстана, Кыргызстана. Уникальность учебного заведения была в том, что здесь не только изучали религию, но и много внимания уделяли науке: математике, географии, природоведению и астрономии. Однако историю прервала Октябрьская революция 1917 года, и здание стало школой для рабоче-крестьянской молодёжи.

За этот короткий период Башкирия стала одним из центров духовного и научного просвещения для мусульман России и ближнего зарубежья. В ходе мероприятия многие участники задавались вопросом: в чем же был секрет успеха медресе «Галия»?

Верховный муфтий Талгат Таджуддин отметил, что, прежде всего, учебное заведение стало популярным и успешным во многом благодаря личности руководителя медресе — просветителя Зия Камали.

«Зия Камали был одним из величайших ученых-богословов в истории нашей страны. Он и другие религиозные деятели в ту эпоху внесли вклад в подготовку кадров не только здесь, в России, не только в Башкортостане, но и в Средней Азии и на Кавказе, где очень много достойных ученых, которые на деле оказывали огромнейшее влияние на духовную, общественную жизнь мусульман нашей огромной страны», — сказал Талгат Таджуддин.

Доктор педагогических наук, профессор Тагир Аминов выделил пять факторов успеха медресе «Галия». По его словам, в учебном заведении был собран очень сильный педагогический состав, учебные методики педагогов в то время использовались в светских государственных университетах. Медресе славилось как центр ислама, где религиозные науки сочетались с точными предметами. В программе обучения преподавались такие дисциплины, как математика, география, природоведение и астрономия. Кроме того, здесь издавались газеты, по вечерам выступали талантливые шакирды. Именно поэтому мусульмане России и ближнего зарубежья тянулись в Уфу получать образование в медресе «Галия».

В 1989 году после распада коммунистической идеологии и снятия антирелигиозных ограничений учебное заведение «Галия» возродилось. Медресе вновь стало одним из центральных оплотов системы духовного образования России. На основании постановления Совета по делам религий Кабинета министров СССР, в Уфе при Центральном духовном управлении мусульман европейской части СССР и Сибири было воссоздано первое высшее учебное заведение — двухгодичное медресе по подготовке имамов и священнослужителей.

В 2001 году по решению правительства Башкирии здание медресе «Галия» было возвращено в собственность ЦДУМ России. Так соединились исторические судьбы этого знаменитого учебного заведения и будущего Российского исламского университета.

За короткое время был произведен ремонт здания, приобретено оборудование, создана материально-техническая база и вся инфраструктура для возобновления образовательной деятельности. Сюда и переехал исламский институт имени Ризаитдина Фахретдинова. Вскоре развитие института сделало возможным преобразование его в Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России.

За два десятка лет существования, пройдя путь от маленького медресе при единственной уцелевшей в советскую эпоху «Тукаевской» мечети до полноценного университета, это стало первым в постсоветской России высшим учебным заведением, которое подготовило более 1000 имам-хатыбов для приходов мусульманских общин России и стран СНГ.

Сегодня перед медресе — университетом стоят важные задачи. Заместитель председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ Руслан Карамышев отметил, что в регионе наблюдается нехватка кадров для местных мусульманских организаций. По его словам, ежегодно требуется более ста специалистов, при этом около половины студентов духовных учебных заведений составляют женщины.

Тему продолжил верховный муфтий Талгат Таджуддин, он отметил, что подавляющее большинство имамов, окончивших медресе в республике, имеют преклонный возраст, в духовенстве не хватает молодежи.