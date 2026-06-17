В Уфе названо число посетителей фестиваля «Есть Фест»

Гастрономический фестиваль «Есть Фест» в Уфе привлек более 176 тысяч посетителей, сообщает министерство предпринимательства и туризма РБ. Фестиваль был поддержан в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
На площадке фестиваля работали 86 ресторанов из Уфы, Казани и Стерлитамака, а также 68 ремесленников, представивших чай, керамику, украшения, картины и другую продукцию.
Впервые в этом году была организована работа зоны «Лекторий», где на протяжении трех дней выступали известные спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Стерлитамака. Все дни велась концертная программа с участием творческих коллективов и городских кавер-групп, для детей работала отдельная зона с аттракционами и мастер-классами.
Фестиваль городских ресторанов «Есть Фест» проводится в Уфе с 2018 года. В 2023 году фестиваль стал победителем международной премии Russian Event Awards, а в 2025 году получил Гран-при в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью свыше 1 млн человек».
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