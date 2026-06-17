В Уфе наградят спасателя, отвоевавшего у воды двух человек

И буквально сразу же знакомый девушки запутался в водорослях за буйками. Роман снова бросился в воду и спас молодого человека.

«Это не просто история, это героизм. Это не случайность, это профессионализм и настоящий человеческий поступок. Наши сотрудники получили широкий отклик в городе, который нельзя оставить без внимания с нашей стороны», — сказал Рустам Шарипов.

Он поручил проработать возможность поощрения Романа Беляева.

«Такие люди должны знать, что мы их видим и ценим, и на их примере мы должны воспитывать и подрастающее поколение, ну и остальным коллегам это будет примером», — подчеркнул и. о. главы администрации Уфы.